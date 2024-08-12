

Политики комментируют визит сенатора Шахин и конгрессмена Тернера в Грузию

12.08.2024 21:18





Сенатор США Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер посетили Грузию 9-11 августа. В рамках визита они встретились с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, министром обороны Ираклием Чиковани, а также с представителями организаций гражданского общества. В рамках двухпартийного визита состоялась неформальная встреча с представителями политических партий.



«Civil Georgia» предлагает оценки представителей правящей партии и оппозиции по поводу визита представителей США:



Правящая команда



Ираклий Кобахидзе, премьер-министр: «Для меня печально, часто проводятся встречи, я лично несколько дней назад встречался с этими людьми, сенатором и конгрессменом, но разговоры остаются разговорами. Мы очень четко сказали нашим коллегам, как мы видим перезагрузку грузино-американских отношений. Для этого, прежде всего, важно и необходимо, чтобы в ближайший год мы не увидели таких процессов, какие мы видели последние 4 года, например, то, что делала бывший американский посол. На этом фоне, на фоне этих искусственно созданных за последние 4 года проблем, необходима перезагрузка отношений. Перезагрузка отношений требует справедливого, правильного и здорового подхода. Шаги с нашей стороны предприняты, мы находимся в режиме ожидания, ждем ответных шагов со стороны наших американских коллег».



Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства: «Даже в Google этого человека можно найти, как одного из самых коррумпированных конгрессменов, что очень печально. И еще печально, что такие люди приходят и очень критично оценивают «Грузинскую мечту», в то время как те же люди, и не только они, иногда называют оазисами другие страны, в которых нет каких-либо демократических достижений. Это имеет свои конкретные причины, и грузинское общество это уже хорошо понимает».



Каха Каладзе, мэр Тбилиси: «То, что мы от них услышали на уровне заявлений, — это кампания лжи относительно закона о прозрачности. Они утверждали, что прозрачность – это плохо. Если я делаю что-то не так, если ты мой друг, ты должен сказать мне, что я делаю не так. Никаких доводов по поводу закона мы не услышали, ответ был только один – потому что. Это неправильное отношение… Мы уважаем стратегических партнеров страны, готовы к дружбе и сотрудничеству, но оно должно быть взаимным. Считаю, что указанные отношения зашли в тупик и их необходимо перезагрузить. Власть Грузии предпринимает конкретные шаги для углубления существующих отношений и их еще большего сближения».



Оппозиция



Ираклий Купрадзе, «Лело за Грузию»/Коалиция «За сильную Грузию»: «Послания Шахин населению Грузии, прежде всего, недвусмысленны о том, что невозможно и несовместимо, чтобы Грузинская мечта оставалась у власти, и чтобы Грузия продолжала путь европейской интеграции. Она еще раз ясно увидела, что Бидзина Иванишвили и его команда не собираются менять свою пророссийскую политику. Никакой ясности и аргументированных ответов на прошлые ошибки и (про)российские действия они не услышали, а с другой стороны, не услышали и никаких обещаний об изменениях в будущем».



Ана Долидзе, За народ/Коалиция «Сильная Грузия»: «Риторика «Грузинской мечты» относительно американской поддержки абсолютно неприемлема, особенно когда это касается военной сферы. Что касается этого визита в целом, я думаю, что каждая строчка, каждое слово, сказанное США, очень важны, потому что мы переживаем особенно чувствительный период. Выборы, исторические выборы, не за горами. Визиты Джинн Шахин всегда отличаются периодичностью, она приезжает, когда моменты являются решаюшими».



Зураб Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»/Коалиция за перемены: «То, что мы слышали, был то, что никакая перезагрузка не может произойти до тех пор, пока не будет отменен российский закон, и пока не будет остановлена ​​антизападная пропаганда… Тот факт, что сам Иванишвили не встретился (с представителями США), тоже показателен, хотя сами сенаторы это подчеркивали, он показывает, что карты раскрыты, они точно знают, кто управляет процессами в этой стране, кто является источником всего этого, этих проблем».



Теона Акубардия, независимый депутат Парламента: «Несмотря на то, что стратегическое партнерство было приостановлено из-за «Грузинской мечты», двухпартийный визит еще раз показывает, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать западный вектор грузинского народа, включая выборы, которые будут критически важны, в этом отношении они нам существенно помогут посредством наблюдательных миссий».





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