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Алеко Элисашвили присоединился к политическому союзу «Лело», Анны Долидзе и «Площади Свободы»
12.08.2024 21:38
Еще одна политическая партия присоединяется к оппозиционному союзу «Лело», «Анна Долидзе для народа» и «Площадь Свободы». Сегодня Алеко Элисашвили и его партия «Мокалакееби» были официально представлены в качестве новых членов союза.
Официальное мероприятие политического союза проходит на площади Гудиашвили. Избирателям были представлены цели будущего союза, и они рассказали о планах выборов.
Три главных обещания коалиции «Сильная Грузия» — это европейский путь, 200 тысяч рабочих мест и пенсия в 1000 лари.
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