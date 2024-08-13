

Двухпартийная делегация из США находится с визитом в Украине

13.08.2024 10:40





Сегодня в Киев прибыла двухпартийная делегация из США – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Они призвали администрацию снять ограничения на удары ВСУ по российской территории.



Линдси Грэм призвал снять ограничения для Украины на удары американским оружием по России.



"Если мы сделаем все правильно, другие агрессоры по всему миру будут с меньшей вероятностью врываться к своему соседу, если мы будем с Украиной и победим. Так что администрация снимите ограничения и разрешите использование оружия для сдерживания вторжения. Давайте думать об Украине долгосрочно, а не краткосрочно. Давайте подписывать стратегические соглашения, которые будут касаться Соединенных Штатов и Украины экономически настолько, насколько будет достигать глаз, и мы выиграем эту войну", - заявил он.



В то же время Блументаль заметил, что Киеву необходимо дать "гибкость, авторитет и легкость побеждать".



"Что я думаю о Курской области? Это смело, блестяще и просто красиво. Продолжайте в том же духе", — отметил он.



"Говорили, что "Киев падёт за 3 дня", а обернулось так, что вы через 2,5 года уже заходите в Россию. Мы гордимся вашим правительством", — сказал Грэм на встрече с Зеленским.



Fox News: Иран может ударить по Израилю в ближайшие 24 часа



Иранские военные могут атаковать Израиль в ближайшие сутки в качестве мести за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране в конце прошлого месяца, сообщили Fox News несколько осведомленных источников.



Западные страны призвали Иран и их союзников воздержаться от нападения, которое могло бы привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. С такими заявлениями выступили Франция, Германия и Великобритания.



«Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе и едины в нашей приверженности деэскалации и региональной стабильности. В этом контексте, в частности, мы призываем Иран и его союзников воздерживаться от нападений, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности. напряженности и поставить под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников», — заявили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



Израильские и американские высокопоставленные чиновники сообщили Axios, что иранская армия проявляет такую же активность, как и перед атакой на Израиль в апреле.



«Иран проделал значительную подготовительную работу в подразделениях, оснащенных ракетами и беспилотниками, эти шаги похожи на те, что Иран предпринял перед атакой на Израиль в апреле», — написал корреспондент Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X





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