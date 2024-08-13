

Хельсинкская комиссия США призывает Госдеп бороться с мошенническими колл-центрами в Грузии

13.08.2024 10:51





12 августа Хельсинкская комиссия США призвала Госдепартамент США «пресечь деятельность» колл-центров, «которые спонсируют антидемократическую кампанию «Грузинской мечты» против грузинского народа».



По данным Хельсинкской комиссии США, правящая партия Грузии «Грузинская мечта» «полагаемся на темные деньги сети мошеннических колл-центров по всему миру для финансирования своей деятельности и преследования своей оппозиции».



Хельсинкская комиссия США – это правительственная комиссия США, которая содействует соблюдению прав человека, военной безопасности и экономическому сотрудничеству в 57 странах Европы, Евразии и Северной Америки. Девять членов комиссии являются членами Сената, девять – членами Палаты представителей, а три – представителями исполнительной власти.





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