

Первый шаг для возвращения на правильный путь должно сделать правительство Грузии - сенатор Джин Шахин

13.08.2024 11:32





Первый шаг для возвращения на правильный путь должно сделать правительство Грузии, мы ждем его предложений, - говорится в заявлении по поводу в Грузию визита американского сенатора Джин Шахин.



«На фоне все более агрессивных действий таких авторитарных наций, как Россия, которая вторглась в Грузию 16 лет назад, важно, чтобы мы еще раз подтвердили твердую поддержку США праву грузинского народа иметь страну, которая может сама определять собственное будущее. Во время встреч с представителями власти и организациями гражданского общества мы еще раз обязались поддерживать стремления грузинского народа к евроинтеграции - но мы также заявили, что не будем бездействовать на фоне демократического отката и преднамеренных и ложных заявлений в отношении Соединенных Штатов», - заявляет сенатор.



По ее словам, первый шаг для возвращения на правильный путь должно сделать правительство Грузии.



«Мы должны увидеть свободные и справедливые выборы и добросовестные усилия по отмене закона об иностранных агентах, который приносит больше вреда стране, чем пользы в продвижении в связи с повесткой дня вступления в ЕС. Первый шаг для возвращения на правильный путь должно сделать правительство Грузии, и мы ждем его предложений», - заявляет Джин Шахин.





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