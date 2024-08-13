

Конгрессмен Тернер призвал власти Грузии к проведению свободных и демократических выборов

13.08.2024 11:59





Исторически отношения США и Грузии были одними из самых крепких в регионе, однако недавние события противоположные демократическим ценностям, вызвали значительную обеспокоенность в США и Евросоюзе, - об этом говорится в заявлении американского конгрессмена Майкла Тернера, которое он распространил после визита в Грузию.



«Сенатор Шахин и я ясно заявили, что эта обеспокоенность двухпартийная и двухпалатная. Кроме того, политика США не изменится в случае изменения администрации США», - заявляет Майкл Тернер.



По его словам, необходимо, чтобы октябрьские парламентские выборы были свободными, справедливыми и прозрачными для грузинского народа и международных наблюдателей.





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