

Госдеп США ответил Путину на его угрозы отомстить за атаку на Курскую область

13.08.2024 13:08





В заявлениях России отомстить за атаку на Курскую область нет ничего нового. Об этом заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател сказал 12 августа на брифинге, стенограмму которого публикует сайт ведомства.



12 августа нелегитимный президент страны-агрессора Владимир Путин на совещании о положении в атакованных районах заявил, что Украина "получит достойный ответ". По словам Пателя, с самого начала полномасштабного вторжения в Украину он шел по пути эскалации.



"Со стороны Путина в этом нет ничего нового. На протяжении всего столкновения он выступал с саблями, использовал язык эскалации", – сказал Патель.



Он отказался комментировать вероятные переговоры США и Украины о пересмотре запрета на использование Вооруженными силами американского оружия для ударов внутри РФ. В то же время спикер Госдепа подчеркнул, что Вашингтон поддерживает решимость Киева защищаться от нападений войск РФ через границу и "предпринимать действия для остановки этих нападений".



Патель подчеркнул, что именно Россия в феврале 2022 года незаконно вторглась на территорию Украины, поэтому, если Путин заинтересован в быстром разрешении этого вопроса, ему нужно отвести свою армию.



На то же самое указал 12 августа на советник президента США по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби.



"И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть убирается к чертям из Украины и прекращает это [войну]", – заявил он на брифинге в Белом доме.





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