|
|
|
Цискаришвили:Госдепартамент должен принять соответствующие меры по теме колл-центров
13.08.2024 13:12
«Заявление Хельсинкской комиссии — это не только политическое заявление, это юридически подкрепленное обвинение, которое не было бы озвучено, если бы не было неоспоримых доказательств указанной деятельности», — заявил генеральный секретарь «Единого национального движения» Петре Цискаришвили.
Речь идет о заявлении, в котором говорится, что «правительство Грузии опирается на черные деньги, полученные от сети мошеннических колл-центров, расположенных по всему миру, для финансирования своих операций и преследования оппозиции».
По словам Цискаришвили, Госдепартамент должен принять соответствующие меры по этой теме.
«Вы услышите много объяснений, что это предсанкционное заявление, что этому есть доказательства. Все это правильно и я уверен, что так и будет. Кроме того, какой еще вывод должно сделать грузинское общество: это ярчайший сигнал последнего времени о том, что страной управляет преступный синдикат. Это не просто политическое заявление, это юридически обоснованное обвинение, которое не было бы озвучено, если бы не было неоспоримых доказательств относительно упомянутой деятельности», — заявил Цискаришвили.
По заявлению Цискаришвили, «Грузинская мечта» перешла международные красные линии, чего ей никто не простит.
«Никто не должен верить в аферу «Мечты», что если они выиграют выборы, то им удастся «наладить отношения с Западом. Это правительство неоднократно пересекало политические красные линии, установило автократию, занимается коррупцией, довело страну до нищеты, а теперь они перешли международные красные линии, и никто не простит им это преступление. В условиях этой власти мы не то что не сможем двигаться к Западу и сохранить те отношения, которые существовали раньше, но, к сожалению, ситуация будет только ухудшаться. Поэтому 26 октября, с нашим единством, мы должны принять историческое решение, это действительно будет последнее сражение народа и демократию в Грузии», — заявил Петре Цискаришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна