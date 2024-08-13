

Цискаришвили:Госдепартамент должен принять соответствующие меры по теме колл-центров

13.08.2024 13:12





«Заявление Хельсинкской комиссии — это не только политическое заявление, это юридически подкрепленное обвинение, которое не было бы озвучено, если бы не было неоспоримых доказательств указанной деятельности», — заявил генеральный секретарь «Единого национального движения» Петре Цискаришвили.



Речь идет о заявлении, в котором говорится, что «правительство Грузии опирается на черные деньги, полученные от сети мошеннических колл-центров, расположенных по всему миру, для финансирования своих операций и преследования оппозиции».



По словам Цискаришвили, Госдепартамент должен принять соответствующие меры по этой теме.



«Вы услышите много объяснений, что это предсанкционное заявление, что этому есть доказательства. Все это правильно и я уверен, что так и будет. Кроме того, какой еще вывод должно сделать грузинское общество: это ярчайший сигнал последнего времени о том, что страной управляет преступный синдикат. Это не просто политическое заявление, это юридически обоснованное обвинение, которое не было бы озвучено, если бы не было неоспоримых доказательств относительно упомянутой деятельности», — заявил Цискаришвили.



По заявлению Цискаришвили, «Грузинская мечта» перешла международные красные линии, чего ей никто не простит.



«Никто не должен верить в аферу «Мечты», что если они выиграют выборы, то им удастся «наладить отношения с Западом. Это правительство неоднократно пересекало политические красные линии, установило автократию, занимается коррупцией, довело страну до нищеты, а теперь они перешли международные красные линии, и никто не простит им это преступление. В условиях этой власти мы не то что не сможем двигаться к Западу и сохранить те отношения, которые существовали раньше, но, к сожалению, ситуация будет только ухудшаться. Поэтому 26 октября, с нашим единством, мы должны принять историческое решение, это действительно будет последнее сражение народа и демократию в Грузии», — заявил Петре Цискаришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





