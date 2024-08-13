

«Сильная Грузия»: Грабить людей – это почерк «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили

13.08.2024 13:36





Грабить людей – это почерк «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили. Это уже международно признанный факт. Хельсинкская комиссия подтвердила, что Иванишвили пытается упразднить демократический процесс в Грузии именно за счет средств, полученных крминальным путем - через нелегальные «колл-центры», - об этом говорится в заявлении политического объединения «Сильная Грузия».



В нем говорится, что 26 октября граждане Грузии положат конец криминальной власти и проголосуют за быструю интеграцию в Европу, 200 000 рабочих мест и справедливую оплату труда, пенсию в размере 1000 лари.



«Грабить людей – это почерк «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили. Это уже международно признанный факт. Хельсинкская комиссия подтвердила, что Иванишвили пытается упразднить демократический процесс в Грузии именно за счет средств, полученных крминальным путем - через нелегальные «колл-центры».



То, что «Грузинская мечта» создала режим, действующий как международный криминальный синдикат, нам давно ясно. Члены нашего объединения-депутаты подписали парламентскую инициативу, по которой должна была быть создана следственная комиссия и выяснена правда о «колл-центрах», однако правящая партия покрывает криминалов, которые помогают ей в захвате власти. Сегодня грузинскому народу нужна реальная альтернатива. Новая власть с чистым прошлым, которая не внесла вклад в создание 20-летней системы правления, в результате которой мы теряем возможность создать европейское, ориентированное на человека государство.



26 октября граждане Грузии завершат криминальную власть российского склада и проголосуют за быструю интеграцию в Европу, 200 000 рабочих мест и справедливую оплату труда, пенсию в размере 1000 лари.



Они проголосуют за силу, которая служит грузинскому народу», - говорится в заявлении.





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