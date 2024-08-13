

Миканадзе: Заключение Хельсинкской комиссии – это вмешательство в предвыборный процесс

13.08.2024 15:28





Это вмешательство в предвыборный процесс - заявление делается для поддержки оппозиционных партий, - заявил депутат «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе в связи с заявлением Хельсинкской комиссии.



По его словам, это заявление является «полным абсурдом», требующим доказательств.



«Если оценивать заключение Хельсинкской комиссии одним словом, то это вмешательство в предвыборный процесс. Их заявление, которому они не представили никаких доказательств, конечно, не может быть принято. Потому что заявление делается напрямую, следует сказать, в поддержку оппозиционных партий. В этом заявлении читается, что, оказывается, существуют какие-то колл-центры, что, оказывается, там черные деньги, которые используются для кампании против оппозиции. Полный абсурд! Этому обязательно нужны доказательства. Мы ожидаем, чтобы ими были предъявлены конкретные доказательства, однако то, чего не существует в природе, представить невозможно. Здесь же я хотел бы подчеркнуть, что не помню какого-либо заявления Хельсинкской комиссии о том международном расследовании, посредством которого следственные органы Германии, Грузии и других стран совместно разоблачили преступную сеть, которую криминал [Давид] Кезерашвили осуществил против европейских пенсионеров.



Так же, как я не припомню какой-либо открытой позиции Хельсинки по ситуации с правами человека во время правления Саакашвили. Это еще раз указывает, что есть двойные стандарты, несправедливый подход и полное искажение фактов. Они прекрасно знают, что каждое заявление, озвученное со стороны американских партнеров, находится под пристальным вниманием грузинского народа, особенно в предвыборный период», - сказал Гиви Миканадзе.





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