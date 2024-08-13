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С 14 августа движение по эстакаде на площади Героев будет частично ограничено
13.08.2024 16:03
По информации мэрии Тбилиси, движение по эстакаде на площади Героев будет частично ограничено.
По данным мэрии, начинается восстановление существующих деформационных швов на эстакаде площади Героев в направлении Варазисхеви.
«В связи с запланированными работами движение транспорта на эстакаде, ведущей к Варазисхеви, будет частично ограничено в течение десяти дней с 23:00 14 августа.
Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства», - говорится в информации.
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