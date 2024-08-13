Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 14 августа движение по эстакаде на площади Героев будет частично ограничено


13.08.2024   16:03


По информации мэрии Тбилиси, движение по эстакаде на площади Героев будет частично ограничено.

По данным мэрии, начинается восстановление существующих деформационных швов на эстакаде площади Героев в направлении Варазисхеви.

«В связи с запланированными работами движение транспорта на эстакаде, ведущей к Варазисхеви, будет частично ограничено в течение десяти дней с 23:00 14 августа.

Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна