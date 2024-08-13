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Посол Великобритании вручил главе МИД Грузии копии верительных грамот
13.08.2024 16:04
Гарет Уорд, назначенный послом Соединенного Королевства в Грузии, вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили.
На встрече, состоявшейся после церемонии, Илья Дарчиашвили поздравил посла с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
Стороны выразили удовлетворение существующим стратегическим партнерством между двумя странами, краеугольным камнем которого является «Уордропский стратегический диалог» и который включает широкий спектр политических, оборонных и безопасности, торгово-экономических и межчеловеческих отношений. Кроме того, министр выразил особую благодарность за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Великобритании.
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