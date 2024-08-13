

Гаагский суд раз и навсегда поставил точку в вопросе августовской войны - лидер ЕНД

13.08.2024 16:07





«Международный уголовный суд Гааги, являющийся высшей судебной инстанцией, раз и навсегда поставил точку в вопросе войны и своим решением заявил, что войну начала Россия и именно Россия оккупировала территории Грузии», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По словам Бокучава, «Грузинская мечта» пытается «педалировать ложные опасения, чтобы хоть как-то сохранить власть».



«Постоянное нагнетание властью этого вопроса еще раз показывает, что «Грузинская мечта» пытается переписать новейшую историю Грузии с помощью ложных нарративов, повторить нарративы Путина и, педалируя ложные страхи, как-то сохранить власть», — заявила Тина Бокучава.



По словам Тины Бокучава, в октябре грузинский народ сделает осознанный выбор и не поддастся на пропаганду.



«После 26 октября у Грузии будет власть, которая будет заниматься не переписыванием новейшей истории Грузии, а решением проблем, стоящих перед гражданами», — заявила Тина Бокучава.





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