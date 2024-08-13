Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гаагский суд раз и навсегда поставил точку в вопросе августовской войны - лидер ЕНД


13.08.2024   16:07


«Международный уголовный суд Гааги, являющийся высшей судебной инстанцией, раз и навсегда поставил точку в вопросе войны и своим решением заявил, что войну начала Россия и именно Россия оккупировала территории Грузии», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По словам Бокучава, «Грузинская мечта» пытается «педалировать ложные опасения, чтобы хоть как-то сохранить власть».

«Постоянное нагнетание властью этого вопроса еще раз показывает, что «Грузинская мечта» пытается переписать новейшую историю Грузии с помощью ложных нарративов, повторить нарративы Путина и, педалируя ложные страхи, как-то сохранить власть», — заявила Тина Бокучава.

По словам Тины Бокучава, в октябре грузинский народ сделает осознанный выбор и не поддастся на пропаганду.

«После 26 октября у Грузии будет власть, которая будет заниматься не переписыванием новейшей истории Грузии, а решением проблем, стоящих перед гражданами», — заявила Тина Бокучава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна