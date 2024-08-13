

SIGA: Обвинения в использовании Грузии для обхода санкций против России зачастую основаны на сомнительных выводах

13.08.2024 16:11





«Обвинения в использовании Грузии для обхода санкций против России зачастую основаны на сомнительных и поспешных выводах об изменении торговых потоков», — говорится в опубликованном Швейцарским институтом глобальных дел (SIGA) всеобъемлющем докладе о причинах увеличения товарооборота между Россией и Грузией.



В документе отмечается, что после введения беспрецедентных санкций против России часто звучат обвинения в том, что обход этих санкций происходит через Грузию.



«Однако изучение торговых данных и другой подробной информации показывает, что увеличение двустороннего товарооборота между Грузией и Россией и транзита через Грузию в Россию можно объяснить безобидными событиями, а если обход санкций все же произойдет, то это будет иметь незначительный масштаб», — говорится в отчете.



Издание также отмечает, что после войны, развязанной Россией против Украины, товарооборот между Россией и Грузией действительно увеличился, однако, по словам авторов, данные о торговле показывают, что речь идет о товарах, импортируемых Грузией из России, а не об экспорте Грузии в Россию.



Вместе с тем, авторы публикации обращают внимание на виды грузов, которые идут из Грузии в Россию, и отмечают, что подавляющее большинство этих грузов безвредны. В основном речь идет о таких товарах, как продукты питания и напитки.



В публикации также говорится, что определенное количество грузов двойного назначения, таких как механические и технические компоненты, поступает в Россию из Грузии, хотя исследования показали, что количество таких грузов настолько мало, что даже если этот груз будет использоваться в военных целях, он не сможет подорвать введенные против России санкции.



В публикации отмечается, что в ряде случаев компании и частные лица в Грузии выражали обеспокоенность тем, что импортированные с Запада грузы могут поступать в Россию в обход санкций, однако в результате детального изучения данных, никаких подозрительных признаков выявлено не было.



В частности, это было связано с обвинением в том, что рост импорта американских микрочипов в Грузию является показателем того, что реэкспорт этой продукции в Россию осуществляется в обход санкций, хотя, по мнению авторов исследования, этот рост объясняется возвращением грузинского импорта к допандемическому уровню.



Швейцарский институт глобальных дел (SIGA) проводит, поддерживает и продвигает междисциплинарные исследования по вопросам геополитики и политики безопасности.





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