

Правительство Иванишвили использовало «черные деньги» в предвыборных целях - лидер ЕНД

13.08.2024 16:30





Лидер «Нацдвижения» Тина Бокучава прокомментировала заявление Хельсинкской комиссии о связи «Грузинской мечты» с колл-центрами.



Оппозиционер заявила, что считает мнение комиссии «подготовительным этапом для сбора доказательств против Иванишвили и его окружения, за которым неизбежно последуют финансовые санкции со стороны Соединенных Штатов».



Бокучава пояснила, что правительство Иванишвили использовало «черные деньги» (российские) в предвыборных целях.



«Хельсинкская комиссия является политическим органом в Конгрессе США, который пользуется двухпартийной поддержкой как демократов, так и республиканцев, поэтому это политическое заявление на самом высоком уровне еще раз подтверждает, что сейчас в процессе сбор конкретных доказательств с целью введения санкций против Иванишвили и его окружения.



Здесь речь идет не о визовых ограничениях, а о финансовых санкциях. Вот почему мы говорим об этом политическом заявлении, которое было сделано на самом высоком уровне Конгрессом США, о том, что есть намек на то, что правительство Иванишвили использует российские — «черные деньги» — в предвыборных целях.



Я думаю, что это подготовительный этап сбора доказательств, за которым последуют финансовые санкции со стороны США против Иванишвили и его окружения», — заявила Тина Бокучава.



Отметим, в партии власти заявление Хельсинкской комиссии назвали «абсурдом», «вмешательством в предвыборный процесс». Депутат «Мечты» Гиви Миканадзе заявил, что заключение Хельсинкской комиссии — «полный абсурд», требующий доказательств и сделано, чтобы поддержать оппонентов власти.



Напомним, Хельсинкская комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что «Грузинская мечта» полагается на черные деньги, получаемые от сети мошеннических колл-центров, расположенных по всему миру, для финансирования своей деятельности и преследования оппозиции.





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