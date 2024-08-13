

Украина получила от Евросоюза 4,2 млрд евро

13.08.2024 17:35





Украина получила от Евросоюза 4,2 млрд евро, - об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Украина получила от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility 4,2 миллиарда евро. Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную помощь и другие важные бюджетные программы», - заявил Денис Шмыгаль.



По его словам, Украина продолжает финансировать военные расходы за счет собственных ресурсов.



Премьер-министр Украины поблагодарил Евросоюз за поддержку.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





