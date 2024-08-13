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Украина получила от Евросоюза 4,2 млрд евро
13.08.2024 17:35
Украина получила от Евросоюза 4,2 млрд евро, - об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Украина получила от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility 4,2 миллиарда евро. Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную помощь и другие важные бюджетные программы», - заявил Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина продолжает финансировать военные расходы за счет собственных ресурсов.
Премьер-министр Украины поблагодарил Евросоюз за поддержку.
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