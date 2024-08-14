

Посольство США: Ни дезинформация, ни спекуляции не могут разрешить разногласия

14.08.2024 11:14





Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии распространяет заявление в связи с визитом сенатора Джин Шахин и конгрессмена Майка Тернера.



Как поясняет посольство, «ни дезинформация, ни спекуляции не могут разрешить разногласия».



В заявлении посольства отмечается, что «во время последнего визита сенатора Шахин и конгрессмена Тернера президент Саакашвили не был темой обсуждения».



«Темой обсуждения было то, что США хотят хороших отношений с Грузией, и первый шаг к возвращению на путь должен быть со стороны правительства Грузии. Мы ждем их предложения», - говорится в заявлении.





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