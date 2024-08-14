

Представитель ЕНД: конгрессмены хотели встречи с Иванишвили, чтобы освободить Саакашвили

14.08.2024 12:31





Член оппозиционной партии «Нацдвижение» Петре Цискаришвили заявил, что американские политики — сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер — пытались встретиться с олигархом и основателем партии власти Бидзиной Иванишвили, чтобы добиться освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



По словам Цискаришвили, они знают, «кто держит ключ в его кармане и, следовательно, с кем следует поговорить, чтобы добиться освобождения Михаила Саакашвили».



Кроме того, член «Нацдвижения» заявил, что есть письмо Джин Шахин и Майк Тернер, адресованный Госдепартаменту США, где весь абзац посвящен Михаилу Саакашвили, состоянию его здоровья, политическому заключению, предстоящим выборам, а также избирательной кампании, которая «проходит без главного оппозиционера и в условиях его изоляции».



«<> Все знают, что выборы должны быть честными и конкурентными. И в Брюсселе, и в Вашингтоне правительство Грузии призывают к этому. И одним из основных элементов проведения свободных выборов в условиях конкуренции заключается в том, что ваши оппоненты тоже должны быть свободными и не заперты в тюрьме, а <> соревноваться, конкурировать, чтобы завоевать доверие народа. Этого не хочет «Грузинская мечта» «, — говорит Петре Цискаришвили.



Напомним, сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майкл Тернер выразили свою обеспокоенность действиями «Грузинской мечты» и подчеркнули, что власти Грузии должны сделать первый шаг к улучшению ситуации. Свое мнение относительно необходимых действий со стороны партии власти американские политики опубликовали в совместном заявлении из Вашингтона по итогам своего визита в Тбилиси.



О первом шаге со стороны властей Грузии на пути нормализации американо-грузинских отношений заявило и посольство США в Грузии.



Источник: SOVA

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