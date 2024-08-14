

Украина имеет полное право на операцию в Курской области - Президент Финляндии

14.08.2024 13:19





Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Киев имеет право защищать себя от российской агрессии, в том числе на территории Курской области РФ.



Об этом он сказал во вторник во время визита на Аландские острова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle.



По словам Стубба, Украина имеет полное право на защиту, продвигаясь в Курскую область, поскольку Россия регулярно бомбит украинскую столицу Киев и оккупировала большие украинские территории.



"То, что Украина в конце концов обороняется на Курском направлении, проникнув определенными силами примерно на 30-40 километров вглубь страны, они имеют на это полное право. Мы не видим оснований для ограничения деятельности украинцев", – отметил президент Финляндии.



Стубб также заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, на российской территории.



"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие Украина может использовать и каким образом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", – добавил он.





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