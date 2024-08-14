

Агентство сервисов МВД Грузии начало выдавать международные водительские удостоверения

14.08.2024 13:45





Агентство сервисов МВД Грузии приступила к выдаче международных водительских удостоверений, предусмотренных Женевской конвенцией «О дорожном движении» от 19 сентября 1949 года.



По данным Агентства, международное водительское удостоверение выдается сроком на один год на основании национального водительского удостоверения, и документ действителен за пределами Грузии, в странах, входящих в Женевскую конвенцию.



Кроме того, Агентство также выдает международные водительские права сроком на три года, предусмотренные Венской конвенцией от 8 ноября 1968 года.



По данным агентства, документ действует за пределами Грузии, в странах, входящих в Венскую конвенцию.



«Для получения международного водительского удостоверения заинтересованному лицу необходимо предоставить в сервисное учреждение: документ, удостоверяющий личность; Национальное водительское удостоверение", - говорится в информации.





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