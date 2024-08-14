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Политики, покинувшие «Европейскую Грузию», создают новую партию
14.08.2024 14:03
Политики, покинувшие «Европейскую Грузию», создают новую партию. Партия будет носить название «Федералисты». Презентация партии состоится завтра в 19:00.
Как пишет на своей странице в Facebook одна из лидеров новой партии Тамар Черголеишвили, съезд партии состоится в сентябре, и именно в этот период общественность узнает, в какой форме новая партия будет участвовать в выборах.
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