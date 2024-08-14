

НПО OCCRP: мы не утверждаем, что лично Иванишвили приобрел недвижимость в РФ

14.08.2024 17:11





Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) отреагировал на заявление «Грузинской мечты», которая опровергает подлинность сведений в совместном журналистском расследовании о приобретении в последние годы семьей олигарха Бидзины Иванишвили недвижимости в России.



На сайте НПО опубликовано письмо, где говорится, что расследование основано на документах об имуществе семьи Бидзины Иванишвили, и в нем конкретно не указывается, что Бидзина Иванишвили лично купил недвижимость.



Кроме того, OCCRP указывает, что в партии власти не ответили на запросы о комментариях, в том числе не пояснили то, какие именно сведения они считают ложными.



«Эти разоблачения вызвали переполох в Грузии, которая переживает потрясения после того, как правящая партия приняла закон, обязывающий неправительственные организации и независимые СМИ, получающие средства из-за рубежа, регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния», — говорится в письме организации.



Мамука Андгуладзе, председатель группы по защите свободы прессы Media Advocacy Coalition, считает, что правящая партия пытается дискредитировать расследование.



«Главная обязанность журналистских расследований — расследовать важные темы, информировать об этом общественность, а затем обсуждать их и принимать соответствующие решения. Но вместо здоровой дискуссии на СМИ ведется прямая атака», — заявил он.



Андгуладзе также заявил, что медиа-расследование поставило важные вопросы, которые должны обсуждаться открыто, но добавил, что честное обсуждение не в интересах «Грузинской мечты».



«Вместо того чтобы ответить на эти вопросы, они пытаются атаковать СМИ, чтобы общественность не поверила этой информации и не начала говорить об этом», — сказал аналитик.



Напомним, TI (Transparency International-Грузия) опубликовала совместное журналистское расследование, в котором утверждается, что семья олигарха и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили до сих пор владеет резиденциями и земельными участками в России (в Москве).



Речь идет о двух частных жилых зданиях, расположенных в двух престижных районах Москвы — Соколе и Одинцово (поселок Измалково) (795,6 кв.м. и 614,5 кв.м., соответственно).



Позднее в партии власти назвали ложным информацию, предоставленную журналистами-расследователями.





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