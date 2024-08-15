

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

15.08.2024 00:21





Всемирная организация здравоохранения во второй раз за последние два года объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией после вспышки заболеваемости в Демократической Республике Конго и распространения болезни на соседние страны.



Передается возбудитель оспы при тесном контакте с инфицированным. Обычно болезнь протекает в легкой форме, но в некоторых случаях по телу зараженного начинают распространяться гнойные поражения, в итоге приводя к летальному исходу.



Вспышка признана «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC) — это самый высокий уровень тревоги.



Подобные объявления помогают ускорить поиск лекарств и обеспечить финансирование глобальных мер в области охраны здоровья, чтобы максимально локализовать инфекцию.



Последняя вспышка породила новую разновидность патогена, который легче распространяется через любой физический контакт, в том числе половым путем.



«Совершенно очевидно, что, чтобы остановить вспышку и спасти жизни людей, необходимы меры реагирования, скоординированные на международном уровне», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.



С начала года в 13 африканских странах было зарегистрировано в общей сложности около 17 тысяч случаев подозрения на заражение оспой обезьян и 517 летальных исходов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.





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