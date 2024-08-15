

Члены Совета безопасности ООН еще раз подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии

15.08.2024 11:01





Члены Совета безопасности ООН еще раз подтвердили свою приверженность независимости Грузии.



Группа государств-членов Совета: Франция, Япония, Словения, Великобритания, США, Мальта, а также будущие члены Совета безопасности – Греция и Дания, еще раз подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.



Члены Совета безопасности ООН провели заседание по вопросу Грузии за закрытыми дверями.



«Вторжение России в Грузию в августе 2008 года выявило более агрессивную тенденцию российской политики по отношению к своим соседям и архитектуре европейской безопасности. Как мы все видим сегодня, несмотря на неспровоцированную и неоправданную агрессию Российской Федерации против Украины, Россия продолжила идти по этому пути. Мы твердо подтверждаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в её международно признанных границах. Мы осуждаем продолжающееся грубое нарушение территориальной целостности Грузии со стороны Российской Федерации. Мы также осуждаем грубое вторжение и незаконное военное присутствие России в Абхазии и Цхинвальском регионе, что противоречит Уставу ООН. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии, и Россия предпринимает шаги по вмешательству в эти регионы в политической, военной, судебной, экономической и социальной сферах, включая подписание соглашений об интеграции, передачу России стратегически важного курорта Бичвинта, Сухумского аэропорта и порта Очамчире, незаконно проведение т.н. выборов, в том числе президентских выборов в Абхазии и Цхинвали в марте 2024 года, а также парламентские выборы в Южной Осетии в июне 2024 года. Мы еще раз подтверждаем, что осуждаем постоянные провокации России на территории Грузии, продолжение учений в её территориальных водах и воздушном пространстве, предпринятые шаги по созданию постоянной военно-морской базы в Очамчире, что представляет значительную угрозу безопасности Грузии и в более широком смысле — Черноморского региона, а также использование колючей проволоки и активизацию процесса возведения искусственных барьеров, которые разделят внутренние регионы Грузии, незаконные задержания и похищения местного населения», — заявила после заседания от имени членов Совета безопасности заместитель постоянного представителя Мальты Франческа Гати.



По словам Гати, они также осуждают убийства граждан Грузии — Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили, Тамаза Гинтури и Виталия Карбая.



«Мы также осуждаем смерть Ираклия Кварацхелия, виновные в которой не понесли наказания и не предстали перед судом», — добавила Франческа Гати.







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