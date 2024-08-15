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Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули возглавит Георгий Тваури


15.08.2024   12:32


Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули возглавит Георгий Тваури.

По информации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня встретился с новым руководителем Национального бюро судебной экспертизы и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

«Георгий Тваури занимал пост руководителя Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули в 2012-2019 годах. В разное время он также был заместителем главы Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии; директором Национального агентства пробации Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Грузии; главой Генеральной инспекции Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Грузии», - говорится в информации.


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