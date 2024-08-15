

Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули возглавит Георгий Тваури

15.08.2024 12:32





Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули возглавит Георгий Тваури.



По информации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня встретился с новым руководителем Национального бюро судебной экспертизы и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.



«Георгий Тваури занимал пост руководителя Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули в 2012-2019 годах. В разное время он также был заместителем главы Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии; директором Национального агентства пробации Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Грузии; главой Генеральной инспекции Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Грузии», - говорится в информации.





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