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Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули возглавит Георгий Тваури
15.08.2024 12:32
Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули возглавит Георгий Тваури.
По информации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня встретился с новым руководителем Национального бюро судебной экспертизы и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
«Георгий Тваури занимал пост руководителя Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули в 2012-2019 годах. В разное время он также был заместителем главы Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии; директором Национального агентства пробации Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Грузии; главой Генеральной инспекции Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Грузии», - говорится в информации.
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