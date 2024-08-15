

МИД Грузии распространяет официальную информацию о заседании Совета безопасности ООН

15.08.2024 13:23





14 августа 2024 года Совет безопасности ООН на закрытом заседании в связи с 16-й годовщиной российско-грузинской войны обсудил ситуацию на оккупированных Россией территориях Грузии и вопрос российско-грузинского конфликта. Об этом говорится в информации, распространенной МИД.



По сообщению ведомства, в рамках заседания и.о постпреда Мальты при ООН Франческа Гати представила Совету безопасности доклад, который предоставил членам Совета обновленную информацию о текущей ситуации на местах и процессе Женевских международных переговоров.



«После заседания представители государств-членов Совета безопасности — США, Великобритания, Франция, Япония, Мальта и Словения, а также будущие государства-члены СБ — Дания и Греция сделали совместное заявление для медиа.



В заявлении они отметили, что прошло 16 лет с момента полномасштабной военной агрессии России против Грузии и незаконного вторжения на грузинские территории. Вторжение в Грузию в 2008 году продемонстрировало усиление агрессивной политики России по отношению к соседним странам и архитектуре европейской безопасности.



Представители вышеупомянутых стран выразили решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ и выразили обеспокоенность грубым нарушением Россией территориальной целостности Грузии. Они осудили грубое вторжение и продолжающееся незаконное размещение российских вооруженных сил в неделимых грузинских регионах — Абхазии и Цхинвали, что противоречит хартии ООН, эффективный контроль России, а также попытки аннексировать эти регионы, оба из которых находятся в пределах политического, военного, юридического, экономического и социального влияния России. Осуждается также подписание интеграционных соглашений, передача Российской Федерации стратегически важных объектов — курорта Бичвинта, Сухумского аэропорта и порта Очамчире, а также незаконное проведение т.н выборов.



Представители США, Великобритании, Франции, Японии, Мальты, Словении, Дании и Греции еще раз призвали Россию полностью выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня, подписанному 12 августа 2008 г. при посредничестве Евросоюза, и немедленно вывести свои вооруженные силы и силы безопасности с территории Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.







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