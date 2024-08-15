

Представитель РФ в ООН сослался на заявление «Мечты», оправдывая агрессию РФ в 2008 году

15.08.2024 13:26





Представитель дипмиссии РФ при ООН Дмитрий Полянский зачитал журналистам цитату из заявления политсовета «Грузинской мечты», чтобы «проиллюстрировать» правильность позиций Кремля. Следует отметить, что мнения властей Грузии и России в отношении начала августовской войны совпадают, противореча позиции Запада по этому вопросу.



«Прежде всего, конечно, каждый год нас очень удивляет маниакальное желание наших западных коллег обсуждать вопрос агрессии Саакашвили против Южной Осетии в 2008 году. А с учетом тех фактов, которые открываются, и с учетом позиции грузинских властей, это все больше напоминает мазохистские упражнения. Я не буду больше комментировать.



Я просто, с вашего позволения, процитирую заявление политического Совета правящей грузинской партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Это прямая цитата», – сказал Полянский.



Далее он зачитал часть заявления «Грузинской мечты»:



«Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства.



Для установления долгосрочного мира и стабильности в нашей стране нам жизненно необходимо организовать публичный судебный процесс, чтобы наше общество раз и навсегда узнало, кто совершил это вероломное преступление против нашей страны и нашего народа».



После российский дипломат добавил следующее: «Попробуйте вспомнить эти слова, когда наши западные коллеги позже выйдут на эту трибуну и будут вам лгать о том, что произошло в этот момент».



Об этом Полянский заявил во время заседания представителей государств-членов Совета Безопасности ООН. На нем Франция, Япония, Словения, Великобритания, США, Мальта, а также Греция и Дания вновь выразили свою решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Дмитрий Полянский появился перед журналистами раньше своих западных коллег, он сделал заявления об августовской войне и войне России в Украине.





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