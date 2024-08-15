

Давид Гамкрелидзе возглавит избирательный штаб «Сильной Грузии»

15.08.2024 15:31





Коалиция «Сильная Грузия» открыла избирательный штаб, который возглавит Давид Гамкрелидзе. Об этом на церемонии открытия избирательного штаба заявил член партии «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



«Я очень рад, что платформа «Сильная Грузия» растет ежедневно и, самое главное, качественно. Сегодня я хотел бы сообщить вам еще одну новость, как вы видите, мы переехали на новую территорию, в новое пространство, которое называется наш избирательный штаб. Я хотел бы познакомить вас со своим давним другом, человеком, который всегда был там, где нужно стране, человеком, который никогда не был нейтральным ни в одной критической ситуации, человеком, который всегда стоял на передовой линии борьбы нашей страны, серьезный профессионал, опытный человек. Я хочу лично поблагодарить его за то, что он стал главой нашего избирательного штаба в этой борьбе. Хочу поприветствовать Давида Гамкрелидзе», — заявил Мамука Хазарадзе.







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