

Президент Грузии не будет спешить с награждением олимпийцев

15.08.2024 16:17





У меня есть две причины, по которым сегодня олимпийцев нельзя наградить сразу. Мы примем всех вместе, олимпийцев и паралимпийцев. Ждем вас в сентябре», - заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Наша сегодняшняя встреча посвящена олимпийцам и возвращению олимпийцев. Прежде всего, я хочу поздравить их, всех, с этой необыкновенной победой. Не только тем, кто вернулся с медалями и порадовал грузинское общество, но и всех, кто участвовал, потому что для нашей страны действительно важно участвовать на таком уровне с таким количеством побед. 24-е место – это не шутка, и я думаю, что все сообщество действительно празднует вместе с ними.



Сегодня в час дня мне сообщили, что в восемь часов вечера будет прием в честь олимпийцев, церемония награждения. Я не привык придираться, у нас политические вопросы другого уровня. У меня есть две причины, по которым они не могут быть вручены немедленно сегодня, потому что это серьезный вопрос, но есть и две другие основные причины. Первая заключается в том, что я думаю, что это проблема, которая объединяет страну, и мы должны праздновать ее вместе. И я собираюсь организовать публичное празднование, а во-вторых, что Паралимпийские игры начинаются сейчас и продлятся до 8 сентября. Невероятно, не знаю, кто забывает, министр спорта или правительство в целом, как мы можем праздновать возвращение наших олимпийцев отдельно и отдельно паралимпийцев. Нет, никакой дискриминации. Это неприемлемо. Мы примем всех вместе, олимпийцев и паралимпийцев. Ждем вас в сентябре", - сказала Саломе Зурабишвили.





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