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Правительство Грузии выделит университету Патриархии 2 млн лари
15.08.2024 17:49
Правительство Грузии выделит университету Патриархии 2 млн лари (около 743 494 $). Соответствующий указ был опубликован 14 августа и подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
«На основании закона Грузии «О государственном бюджете Грузии на 2024 год» Министерство образования, науки и молодежи Грузии должно осуществить соответствующие меры для предоставления финансовой помощи (2 000 000 (два миллиона) лари) Грузинскому университету Святого Андрея Первозванного Патриархии Грузии (205233022)», — написано в указе.
Напомним, в марте текущего года стало известно, что правительство Грузии выделило 35 млн лари учебным заведениям Патриархии. Указ от 15 марта также подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Согласно документу, деньги должны быть распределены между 50 учебными заведениями.
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