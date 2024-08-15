

«Грузинская мечта» представила делегатов, которые возглавят избирательную кампанию в регионах

15.08.2024 18:16





«Грузинская мечта» представила 22 делегата, которые возглавят избирательную кампанию в регионах. По словам Кобахидзе, партия представит делегатов во всех тридцати избирательных округах.



Кобахидзе пояснил, что делегатами являются кандидаты, представленные в пропорциональном избирательном списке партии, которые будут отвечать за агитацию в конкретных избирательных округах, а после выборов защищать интересы соответствующих избирателей в парламенте Грузии.



«Как известно, парламентские выборы 26 октября пройдут по полностью пропорциональной системе. Вы также знаете, что отмена мажоритарной системы имеет серьезные недостатки, которые проявляются, прежде всего, в ослаблении связи между избирателями и кандидатами. Чтобы в некоторой степени устранить этот недостаток, избирательным законодательством был введен институт делегата. Напоминаем, что делегатами являются кандидаты, представленные в пропорциональном избирательном списке партии, которые будут нести ответственность за агитацию в конкретных избирательных округах, а после выборов — за защиту интересов соответствующих избирателей в парламенте Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра Грузии, руководителя избирательного штаба «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, партия в ближайшие дни выдвинет тбилисских кандидатов на парламентские выборы 2024 года, а в столице начнется активная работа в рамках избирательной кампании.



Что касается избирательного списка, то, по словам Кобахидзе, вероятно, в середине сентября станет известно, как именно будет формироваться избирательный список «Грузинской мечты».



«Что касается начала избирательной кампании, то важно было как можно скорее назвать этих кандидатов в регионах, чтобы мы могли начать отсюда, непосредственно, так сказать, полевые работы, выехать на места. Ведение предвыборной кампании очень важно. Сегодня мы назвали делегатов, и отсюда начнется активная работа в регионах. Точно так же в ближайшие дни мы назовем кандидатов в Тбилиси и начнем активную работу и в Тбилиси. Что касается самого составления списка, то у нас еще есть на это время, поэтому, как именно будет формироваться наш избирательный список, станет известно позже. Эта информация, вероятно, станет известна в середине сентября», — заявил Кобахидзе.





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