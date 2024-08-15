

Правительство решило наградить олимпийцев за закрытыми дверями

15.08.2024 18:18





Сегодня, 15 августа, в 20:00 во Дворце церемоний [бывший Президентский дворец] состоится церемония награждения грузинских олимпийцев. Организатором мероприятия является администрация правительства. В нем примут участие члены правительства и парламента, представители Олимпийского комитета, исполняющий обязанности посла Франции. Однако президента Грузии на мероприятии не будет.



Саломе Зурабишвили провела специальный брифинг и назвала две причины, по которым она не хочет участвовать в запланированном правительством мероприятии:



Первая причина, которую приводит Зурабишвили, заключается в том, что успех, достигнутый на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (7 медалей и 24-е место в мире, что является историческим показателем для Грузии), является государственным праздником. Соответственно, отмечать его следует с участием людей, «а не где-то в закрытом пространстве, где мы боимся людей». Саломе Зурабишвили сообщила, что сама проведет публичное празднование в сентябре.



В качестве второй причины президент назвала паралимпийцев. По его словам, пока Паралимпийские игры еще не начались, неправильно награждать призеров главной Олимпиады. По мнению Зурабишвили, это дискриминация и пригласила на запланированное ею в сентябре торжество всех желающих.



Прием членов национальной сборной по футболу, вернувшихся с чемпионата Европы, прошел на открытой площадке, на площади Свободы. На нем присутствовали тысячи людей. Во время празднования произошел инцидент - когда на сцену вышел премьер-министр Ираклий Кобахидзе, некоторые из собравшихся граждан приветствовали его криками и освистали, а Саломе Зурабишвили - аплодисментами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





