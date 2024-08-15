

Премьер: Мы сделаем все, чтобы «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы с конституционным большинством

15.08.2024 18:51





Мы сделаем все, чтобы «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы с конституционным большинством – соответственно, наша задача, чтобы оппозиция осталась в пределах примерно 30 мандатов, и я думаю, что у них для этого очень хорошие шансы, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, говоря о шансах «Грузинской мечты» на парламентских выборах.



По словам Ираклия Кобахидзе, согласно исследованию «Горби», «Грузинской мечте» до конституционного большинства не хватает 6 мандатов, и до выборов «эту нехватку можно легко устранить».



«Оппозиция не признает исследования, но они объединяются один за другим, чтобы как-то попытаться преодолеть 5%-й барьер. Если у них нет проблем с преодолением барьера, то почему они объединяются один за другим? Они и сами хорошо знают, какова реальная картина. У нас тоже есть свои исследования, и картина аналогичная. Возьмем исследование «Горби» - я пересчитал, у нас получается 107 мандатов, у оппозиции 43 мандата, это значит, что по этим данным нам не хватает всего 6 мандатов до конституционного большинства. Я думаю, эту нехватку можно свободно устранить. Мы свободно можем получить конституционное большинство. Для этого важно быть максимально мобилизованными и провести правильную кампанию. В таком случае получение 113 мандатов в парламенте вполне возможно. Об этом говорят данные «Горби», об этом говорят данные, предоставленные нашей компанией. Соответственно, абсолютно реально получение «Грузинской мечтой» хотя бы 113 мандатов и конституционного большинства», - сказал Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





