

Саакашвили: Такое яростное, бесстыдное предательство является ноу-хау Иванишвили

15.08.2024 20:05





То, что мы увидели вчера в ООН и что особенно проявилось в последние дни, является одним из самых неслыханных предательств в многовековой истории Грузии, - об этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили, откликаясь на заявление представителя России в ООН по поводу войны 2008 года, зачитавшего на брифинге цитату из заявления политсовета «Грузинской мечты».



По словам Саакашвили, эти события являются четким сигналом, чтобы изгнать режим «Грузинской мечты».



«Даже в оккупированной Франции правительству Виши, марионетке Гитлера, не пришло в голову судить тех соотечественников, которые воевали против Германии в Первую мировую войну и в начале Второй мировой войны.



Такое яростное, бесстыдное предательство является ноу-хау Иванишвили и четким сигналом для всех, кто любит Грузию, чтобы изгнать этот режим. В противном случае, грузинское государство навсегда исчезнет с карты мира.



Это не партийный или политический вопрос, а история о проявлении инстинкта самосохранения каждого грузина и Грузии в целом, пока не станет слишком поздно и мы не окажемся в ситуации, когда уже не сможем спасти ни нашу страну, ни будущее каждого из нас», - пишет Михаил Саакашвили.



Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на брифинге в штаб-квартире ООН, что каждый год Россия наблюдает «маниакальное желание» западных коллег обсуждать агрессию Саакашвили против Южной Осетии. Он процитировал заявление политсовета «Грузинской мечты» и сказал: «Попробуйте вспомнить эти слова, когда мои западные коллеги придут и будут вам лгать».



«Я не буду больше комментировать. Я просто, с вашего позволения, процитирую заявление политсовета правящей грузинской партии «Грузинская мечта»: «Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не только его психической неуравновешенности, но и инструкций извне и хорошо спланированного предательства. Для установления долгосрочного мира и стабильности в нашей стране жизненно необходимо проведение публичного судебного процесса, чтобы наше общество раз и навсегда узнало, кто совершил это предательское преступление против нашей страны и нашего народа».



Попробуйте вспомнить эти слова, когда наши западные коллеги позже выйдут на эту трибуну и будут вам лгать о том, что произошло», - заявил Полянский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





