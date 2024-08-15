

Посольство США: доставка рентгеносканеров на КПП Грузии приостановлена

15.08.2024 20:30





Посольство США в Грузии подтверждает, что приостановка помощи, объявленное госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном, коснулась процесса подачи рентгеносканеров на КПП Грузии.



Причина — ложный нарратив в отношении США и антидемократические действия правительства Грузии. Посольство также отмечает, что программа экспортного контроля и пограничной безопасности США продолжает свою деятельность в Грузии.



«Программа экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Государственного департамента США продолжает действовать в Грузии, но приостановление помощи, объявленное госсекретарем Блинкеном в ответ на ложные заявления и антидемократические действия правительства Грузии, повлияло на доставку рентгеновских снимков на грузинскую границу контрольно-пропускные пункты.



Правительство США продолжает предоставлять программы прямой поддержки населению Грузии, которые касаются студентов, представителей бизнеса, фермеров, различных групп, включая гражданское общество в сельской местности, маргинализированные группы и независимые СМИ», — говорится в заявлении посольства.



Между тем, Служба доходов Минфина Грузии опровергла информацию о «простаивании» дорогостоящего оборудования на ТПП «Казбеги» («Верхний Ларс»). А именно, что система рентгеновского досмотра, доставленная в департамент, была оставлена без внимания Штарами в непосредственной близости от таможенного пункта пропуска в Казбеги. В ведомстве заявили, что распространенная ранее информация — ложь.



Напомним, 14 августа член оппозиционной партии «Нацдвижение» Гия Джапаридзе заявил, что на ТПП «Верхний Ларс» простаивает дорогостоящая аппаратура по причине того, что США приостановили финансовую помощь Грузии из-за отката демократии в стране.



Добавим, в Госдепе США заявили, что антидемократические действия правительства Грузии стали причиной приостановки прямой помощи США Грузии — речь о 95 млн $.



Источник: SOVA

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