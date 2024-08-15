

Премьер Грузии выступил против Хелсинской комиссии

15.08.2024 20:32





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление связи «Грузинской мечты» с колл-центрами, о котором заявила Хельсинкская комиссия.



«Уж кто бы говорил!», — ответил глава правительства и продолжил в ироничном тоне: «Причем Иванишвили и колл-центры? Может, с Кезерашвили спутали — обе <фамилии> на -швили заканчиваются».



По словам Кобахидзе, «кто бы говорил» — единственная оценка, которую можно дать заявлению Хельсинкской комиссии. Дело о колл-центрах, отметил он, было раскрыто при участии грузинской стороны и, в случае дальнейшего интереса, все соответствующие госведомства Грузии готовы к сотрудничеству.



«Вы знаете, что дело о колл-центрах было возбуждено при соучастии грузинской стороны. В связи с этим был проведен брифинг совместно с немецкими коллегами. Также вам известно, что было проведено журналистское расследование BBC на эту тему.



Очень тревожная ситуация: вы знаете, что <этим> известен Кезерашвили, который является главным подозреваемым по этому делу, он живет в одной из стран-членов ЕС и грабит европейских пенсионеров из страны-члена ЕС. Это та картина, которая требует еще большей четкости, хотя это и есть реальная данность.



Что касается т.н. заключению Хельсинкской комиссии, я даже не знаю, как это назвать. Уж кто бы говорил! И это — единственная оценка, которую можно дать этому заключению <>. Нельзя поддерживать ограбление пенсионеров со стороны Кезерашвили и обвинять другого субъекта, который не имеет к этому никакого отношения», — заявил премьер Грузии.



Кобахидзе отметил, что дело о колл-центрах — «довольно сложное преступление, и в разных странах создана целая сеть».



«Географически колл-центры были открыты не только в Грузии. На сегодняшний день такие колл-центры действуют в ряде стран. Расследовать это преступление сложно, но, несмотря на это, прокуратуре совместно с немецкими коллегами удалось раскрыть преступление, и это преступление было предотвращено. Что касается дальнейшего интереса, если такой интерес будет, конечно, все государственные структуры готовы сотрудничать с зарубежными коллегами», — заявил он.



Напомним, Хельсинкская комиссия заявила, что «Грузинская мечта» полагается на черные деньги, получаемые от сети мошеннических колл-центров, расположенных по всему миру, для финансирования своей деятельности и преследования оппозиции.



Скандал с колл-центрами относительно грузинских политиков не нов. В апреле 2023 года BBC опубликовало результаты расследования по поводу колл-центров, в котором сказано о хищении сбережений европейских пенсионеров. А следы мошенников ведут к бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили. Это сам экс-чиновник отрицает — он заявил, что не имеет отношения к этому делу.





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