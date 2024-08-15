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Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили презентовали новую политическую партию «Федералисты»


15.08.2024   21:03


Бывшие лидеры «Европейской Грузии» Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили создают новую партию.

Презентацию партии «Федералисты» открыла Тамар Черголеишвили, которая представила новый логотип партии и рассказала о планах на будущее.

Черголеишвили также рассказала о причине выбора названия партии и пояснила, что ответы на вопросы, связанные с выборами, будут даны в сентябре. Также, по ее словам, в сентябре состоится учредительный съезд партии.

«Мы точно знаем, что должны делать, мы точно знаем, что именно привлекло к нам ваше внимание, и мы точно знаем, как увеличить и расширить это внимание… Федерализм это не государственное устройство, это система, создающая такое уравновешивание силы, где жизни человека, его навыкам, его возможностям придается особая ценность», - заявила Тамар Черголеишвили.


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