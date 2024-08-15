|
|
|
Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили презентовали новую политическую партию «Федералисты»
15.08.2024 21:03
Бывшие лидеры «Европейской Грузии» Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили создают новую партию.
Презентацию партии «Федералисты» открыла Тамар Черголеишвили, которая представила новый логотип партии и рассказала о планах на будущее.
Черголеишвили также рассказала о причине выбора названия партии и пояснила, что ответы на вопросы, связанные с выборами, будут даны в сентябре. Также, по ее словам, в сентябре состоится учредительный съезд партии.
«Мы точно знаем, что должны делать, мы точно знаем, что именно привлекло к нам ваше внимание, и мы точно знаем, как увеличить и расширить это внимание… Федерализм это не государственное устройство, это система, создающая такое уравновешивание силы, где жизни человека, его навыкам, его возможностям придается особая ценность», - заявила Тамар Черголеишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна