

Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили презентовали новую политическую партию «Федералисты»

15.08.2024 21:03





Бывшие лидеры «Европейской Грузии» Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили создают новую партию.



Презентацию партии «Федералисты» открыла Тамар Черголеишвили, которая представила новый логотип партии и рассказала о планах на будущее.



Черголеишвили также рассказала о причине выбора названия партии и пояснила, что ответы на вопросы, связанные с выборами, будут даны в сентябре. Также, по ее словам, в сентябре состоится учредительный съезд партии.



«Мы точно знаем, что должны делать, мы точно знаем, что именно привлекло к нам ваше внимание, и мы точно знаем, как увеличить и расширить это внимание… Федерализм это не государственное устройство, это система, создающая такое уравновешивание силы, где жизни человека, его навыкам, его возможностям придается особая ценность», - заявила Тамар Черголеишвили.





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