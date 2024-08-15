

Кобахидзе: Премию в 50 000 лари вручат всем членам олимпийской команды, которые не завоевали медали

15.08.2024 21:11





«Премию в 50 000 лари вручат абсолютно всем членам команды, которые не завоевали медали на Олимпийских играх, но внесли свой вклад в общий успех», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Государственном дворце церемоний, где проходит чествование грузинских олимпийцев.



Как отметил Кобахидзе, повышенные премии также получат тренеры, медицинский и другой персонал.



«Чтобы оценить вклад, абсолютно всем членам команды, которые не завоевали медаль на Олимпийских играх, но внесли свой вклад в общий успех, вручат премию в размере 50 000 лари. Повышенные премии также получат тренеры, медицинский персонал и другой персонал, который был представлен в нашей команде», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напоминаем, что 12 августа премьер-министр Грузии и председатель парламента распространили совместное заявление, в котором отмечается, что все призеры олимпиады будут номинированы на высшие государственные награды.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





