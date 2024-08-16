

Венесуэла приняла закон, регулирующий деятельность НПО, без ввода русского понятия «иноагент»

16.08.2024 12:15





Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила законопроект, регулирующий деятельность неправительственных организаций. Об этом сообщает агентство Reuters.



Закон обязывает НПО представлять отчет о том, являются ли их доноры местными или иностранными. Вместе с тем, как отмечает Reuters, в тексте закона не уточняется, что произойдет в том случае, если неправительственная организация получает финансирование из-за границы.



В законе также говорится, что «в Венесуэле запрещено регистрироваться организациям, пропагандирующим фашизм, расовую, этническую, религиозную, политическую, социальную, идеологическую или гендерную нетерпимость или ненависть».



Соответствующую инициативу в 2023 году представил вице-президент правящей «Социалистической партии» Диосдадо Кабелио. Перед утверждением этого закона верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал власти Венесуэлы не принимать «этот или любой другой закон, который подрывает гражданское и демократическое пространство в стране».



Напомним, Центральная избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего президента Николаса Мадуро победителем президентских выборов, состоявшихся 28 июля, за которыми последовали протесты в стране. Согласно опубликованным оппозицией результатам подсчета голосов, на выборах победил кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес.



После президентских выборов неправительственные организации и ООН выразили обеспокоенность репрессиями против оппонентов власти в стране.







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