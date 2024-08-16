

Георгий Барамидзе: Иванишвили боится потерять власть, а Путин – пятую колонну

16.08.2024 13:22





Вчера мы видели реакцию этой криминальной банды под названием «Грузинская мечта», которая не признала, что допустила ошибку, а продолжила обвинять Грузию, чтобы угодить России, - заявил политический секретарь «Единого национального движения» Георгий Барамидзе на брифинге, проведенном в офисе штаба, комментируя заявление политсовета «Грузинской мечты» по поводу августовской войны в 2008 года.



Георгий Барамидзе считает, что «Грузинская мечта» действует в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина и пытается вытереть кровавые руки России».



По его словам, бывший президент Михаил Саакашвили – это человек, которого « опасается Бидзина Иванишвили».



Барамидзе отмечает, что « власть продаст национальные интересы Грузии за десять копеек».



«Иванишвили боится потерять власть, Путин боится потерять пятую колонну, которую он до сих пор содержал на «черные деньги», с потоком клеветы и дезинформации, направляемой Кремлем… Как мы все видели, он продаст национальные интересы Грузии за десять копеек, и ему даже не стыдно, что Россия слово в слово использует их заявление с трибуны самой большой и влиятельной организации в мире. Это не заявленный, а уже подтвержденный факт измены. Я уверен, что грузинское общество это прекрасно увидело и 26 октября даст надлежащий ответ этой банде предателей. Грузия проснется свободной 27 октября, Михаил Саакашвили будет свободным, наше общество будет свободным от этого гнета Кремля. Мы все вернемся на путь вступления Грузии в НАТО и ЕС, который приведет нас к мирной интеграции и к той жизни, к которой стремится наше общество, что предполагает возвращение беженцев, лучшие условия жизни, высокие пенсии, низкие цены, высокие зарплата, достойная работа. Это то, чему препятствует эта банда предателей и чему грузинский народ положит конец 26 октября», - заявил Георгий Барамидзе.





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