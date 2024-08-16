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«Грузинская мечта» представила делегатами коррумпированных местных феодалов - «Сильная Грузия»
16.08.2024 13:24
Это старые лица, коррумпированные, местные феодалы. Вот та опора, которую «Грузинская мечта» вывела на выборы, - заявила на брифинге член коалиции «Сильная Грузия» Анна Нацвлишвили, реагируя на список делегатов, представленный «Грузинской мечты».
По мнению Нацвлишвили, представленные кандидаты не имеют ничего общего с интересами населения.
«Мы уже много лет наблюдаем, на что опирается «Грузинская мечта» на выборах. Это черные деньги, коррупция, местные феодалы, которые приобрели власть и торгуют этой властью. Принуждают [людей] делать выбор в их пользу. Но когда они представлены в парламенте, ничего не делают для защиты интересов местных граждан и их прав. Вот та опора, которую «Грузинская мечта» вывела на выборы», - заявила Анна Нацвлишвили.
Что касается вопроса, не лучше ли оппозиции представить список делегатов в регионах, Нацвилишвили отметила, что «нет, я не думаю, что оппозиция должна вести себя так аморально, как ведет себя «Мечта».
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