

Новый посол Великобритании в Грузии подвел итоги первой недели работы

16.08.2024 13:49





Новый посол Великобритании в Грузии подводит итоги первой недели работы.



Как заявил Уорд в видеообращении, опубликованном в соцсети, он приступает к работе на новой должности, чтобы обеспечить благополучие и безопасность народов двух стран.



«Моя первая неделя в Грузии в качестве посла Великобритании подходит к концу. Я очень рад вернуться в Грузию спустя 25 лет с тех пор, как я впервые посетил вашу страну. Возможно, с годами я немного постарел, но по-прежнему с большим энтузиазмом приступаю к своей новой должности. На этой неделе я имел большую честь вручить верительные грамоты президенту, я встретился с министром иностранных дел, и мы поговорили о двусторонних отношениях. Я начинаю работать для того, чтобы у наших двух народов были благополучие и безопасность», — заявил посол Великобритании.





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