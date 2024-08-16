

Гия Джапаридзе: Политика «Грузинской мечты» ведет к международной изоляции Грузии

16.08.2024 15:25





Вместо того чтобы привлекать финансы, думать об инвестициях из ЕС, бороться с бедностью, безработицей, «Грузинская мечта» перерезает жизненно важные линии с партнерами, разрушает европейское будущее Грузии, - заявил один из лидеров «Национального движения» Гия Джапаридзе в ответ на заявление вице-спикера Сейма Литвы.



По его словам, политика «Грузинской мечты» ведет к международной изоляции Грузии.



«Ряд высокопоставленных чиновников Евросоюза, членов Европарламента, Еврокомиссии неоднократно заявляли, что процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен из-за антигрузинских, недемократических действий «Грузинской мечты», направленных против граждан Грузии. Это неоднократно подтверждали своими заявлениями как посол стран ЕС в Тбилиси, так и руководители делегации ЕС. Политика «Грузинской мечты» ведет Грузию к международной изоляции. Прекратились жизненно важные для страны финансовые потоки. Вместо того чтобы привлекать финансы, думать об инвестициях из ЕС, бороться с бедностью, безработицей, «Грузинская мечта» перерезает жизненно важные линии с партнерами, разрушает европейское будущее Грузии и оставляет граждан Грузии в нищете», - заявил Гия Джапаридзе.



Напомним, вице-спикер Сейма Литвы Жигимантас Павиленис заявил, что «Грузинская мечта» не говорит от имени грузинского народа.



«Грузинский кошмар» настолько занят открытием всех дверей для Пекина и Москвы, что закрывает двери Вашингтона, Брюсселя и других дружественных столиц трансатлантической семьи», - заявил Жигимантас Павиленис.





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