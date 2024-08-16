

Бывшие члены «Европейской Грузии» создают новую оппозиционную партию

16.08.2024 15:26





Тамар Черголеишвили и Гига Бокерия вместе со своими коллегами по партии объявили о создании новой партии «Федералисты» 15 августа после того, как 1 августа они вышли из партии «Европейская Грузия» из-за внутренних разногласий по поводу результатов праймериза. По словам Черголеишвили, учредительный съезд партии, предположительно, состоится в середине сентября.



Она также отметила, что партия объявит о своих планах участвовать в октябрьских выборах в сентябре. Новая партия не сможет самостоятельно участвовать в предстоящих выборах, поскольку 15 июля завершилась регистрация политических партий без действующего парламентского представительства.



«Хочу попросить вашего доверия еще на один месяц и заверить вас, что мы будем действовать, прежде всего, исходя из ваших интересов, а затем, естественно, исходя из интересов страны, что обязательно означает смену российского режима и именно так мы примем решение», – сказала Черголеишвили.



«Знаем, что для вас дискомфорт, что мы пропускаем выборы, поэтому мы сделаем все, чтобы это не стало необходимо и наилучшим образом служить вашим интересам», – добавила она.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





