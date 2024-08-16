

Сильная Грузия»: Коррумпированный мэр Каха Каладзе продолжает урбанный геноцид

16.08.2024 17:08





По данным коалиции «Сильная Грузия», выдано разрешение на строительство 47-этажного небоскреба на территории Университета спорта в Тбилиси.



Как заявил на брифинге один из лидеров коалиции Саба Буадзе, это решение неоправданно с транспортной и урбанистической точки зрения.



«Самый коррумпированный мэр в истории Тбилиси, Каха Каладзе продолжает урбанный геноцид в нашем городе. Там, где раньше был Университет спорта, вы видите, какая ситуация – близкому к Гарибашвили бизнесмену Наморадзе выдано разрешение на строительство 47-этажного небоскреба на этой территории.



Теперь вдобавок они воспользовались августом и относительно спокойным периодом для того, чтобы надстроить еще 12 этажей этому строительному синдикату, который разрушает наш город и делает невозможной здесь жизнь», - заявил Буадзе.



По его словам, сегодня в столичном муниципальном собрании (сакребуло) обсуждается и проект района Ипподрома, где, по его информации, планируется построить 6 небоскребов по 77 этажей.



«Коалиция «Сильная Грузия» опротестовывает все это. Мы против этого урбанного геноцида, искажения нашего города. Мы будем использовать абсолютно все рычаги для того, чтобы остановить шаги людей, которые портят город, отбирают его у нас», - заявил Буадзе.





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