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Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18–19 августа
16.08.2024 18:06
Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18–19 августа. Об этом сообщает Кремль.
По данным Кремля, в ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
В рамках визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.
Президент России Владимир Путин последний раз посещал Азербайджан в 2018 году.
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