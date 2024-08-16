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Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18–19 августа


16.08.2024   18:06


Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18–19 августа. Об этом сообщает Кремль.

По данным Кремля, в ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

В рамках визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.

Президент России Владимир Путин последний раз посещал Азербайджан в 2018 году.


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