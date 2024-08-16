

Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18–19 августа

16.08.2024 18:06





Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18–19 августа. Об этом сообщает Кремль.



По данным Кремля, в ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.



В рамках визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.



Президент России Владимир Путин последний раз посещал Азербайджан в 2018 году.







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