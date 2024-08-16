

Экс-посол: заявление «Мечты» по войне 2008 года нанесет «огромный ущерб» внешней политике Грузии

16.08.2024 19:05





Экс-посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили в ответ на недавние заявления правящей партии относительно августовской войны заявил, что это нанесет «огромный ущерб» внешней политике Грузии.



По его словам, он не завидует своим коллегам-дипломатам, на которых возложена «невыполнимая миссия облагораживать эти заявления».



Джавахишвили отметил, что старается не пускаться в политические дебаты, избегает их, но заявление партии власти относительно августовской войны — «непростая история». Теперь, считает он, Россия использует «наши позиции» в ООН, чтобы опровергнуть обвинения в агрессии со стороны международного сообщества.



Он задается риторическим вопросом: а до этой войны Россия не воевала с Грузией?!



«У меня болит сердце от того, что вся наша абсолютно справедливая стратегия (Страсбургский и Гаагский суды подтвердили, и мы знаем, что Россия была и остается агрессором) может быть сведена на нет заявлениями, сделанными под влиянием «эфемерного политического эффекта», и мы наносим огромный ущерб нашей внешнеполитической стратегии.



Я действительно не завидую своим коллегам, на которых возложена невыполнимая миссия облагораживать эти заявления. <> Национальные интересы превыше всех партийных или всех бизнес-интересов», — подчеркивает грузинский дипломат.



Источник: SOVA

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