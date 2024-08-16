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Правительство Грузии лишило Минкультуры активов и права на управление концертным залом Black Sea Arena
16.08.2024 19:06
Минкультуры Грузии лишили активов и права на управление концертным залом Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили. Соответствуй указ опубликован на сайте правительства, сообщает bm.ge.
Активы переданы администрации правительства Грузии. Причины решения не уточняются.
Поскольку Black Sea Arena реализует правительственный проект Starring Georgia, в рамках которого в Грузии устраивают концерты мировых звезд, курирование программы также переходит госканцелярии.
Starring Georgia запустили в конце 2022 года. Правительство выделило на проект, призванный привлечь туристов, 70 млн лари. Рассчитан он был на два года.
Прошлым летом в Грузию привозили Бруно Марса, Imagine Dragons и The Killers.
Как пишет bm.ge, 2023 год программ закрыла с убытками. Согласно финансовому отчету, организация концертов обошлась в 37 млн лари, доход от продажи билетов — 15 млн лари, а спонсорский доход — 3 млн лари.
В этом году Black Sea Arena принимал концерты OneRepublic и Scorpions. Последний концерт Starring Georgia в этом сезоне состоится 18 августа, в Шекветили выступит британская группа Jungle.
Концертный зал Black Sea Arena построил фонд «Карту» миллиардера Бидзины Иванишвили. Оглашенная сумма инвестиций составила 115 млн долларов. В 2016 году «Карту» передал зал государству.
До 16 мая 2022 года объект числился на балансе министерства экономики. При премьерстве Ираклия Гарибашвили его передали Минкультуры.
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