Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Грузии лишило Минкультуры активов и права на управление концертным залом Black Sea Arena


16.08.2024   19:06


Минкультуры Грузии лишили активов и права на управление концертным залом Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили. Соответствуй указ опубликован на сайте правительства, сообщает bm.ge.

Активы переданы администрации правительства Грузии. Причины решения не уточняются.

Поскольку Black Sea Arena реализует правительственный проект Starring Georgia, в рамках которого в Грузии устраивают концерты мировых звезд, курирование программы также переходит госканцелярии.

Starring Georgia запустили в конце 2022 года. Правительство выделило на проект, призванный привлечь туристов, 70 млн лари. Рассчитан он был на два года.

Прошлым летом в Грузию привозили Бруно Марса, Imagine Dragons и The Killers.

Как пишет bm.ge, 2023 год программ закрыла с убытками. Согласно финансовому отчету, организация концертов обошлась в 37 млн лари, доход от продажи билетов — 15 млн лари, а спонсорский доход — 3 млн лари.

В этом году Black Sea Arena принимал концерты OneRepublic и Scorpions. Последний концерт Starring Georgia в этом сезоне состоится 18 августа, в Шекветили выступит британская группа Jungle.

Концертный зал Black Sea Arena построил фонд «Карту» миллиардера Бидзины Иванишвили. Оглашенная сумма инвестиций составила 115 млн долларов. В 2016 году «Карту» передал зал государству.

До 16 мая 2022 года объект числился на балансе министерства экономики. При премьерстве Ираклия Гарибашвили его передали Минкультуры.


Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна