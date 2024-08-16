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Определены порядковые номера избирательных субъектов на парламентских выборах 2024 года
16.08.2024 22:12
ЦИК определила порядковые номера избирательных субъектов на парламентских выборах 26 октября 2024 года.
Об этом сообщает Центризбирком.
Предвыборным субъектам были присвоены следующие порядковые номера:
№ 1 – «Да Европе – Стратегия Агмашенебели»;
№2 – «Европейская Грузия – движение за свободу»;
№3 – «Партия единства и развития Грузии»;
№ 4 – «Новое единство – Гварамия Мелия»;
№5 – «Единое национальное движение»;
№6 – «Европейские демократы Грузии»;
№7 – «Алеко Элисашвили – Граждане»;
№8 – «Альянс патриотов Грузии»;
№9 – «Лело за Грузию»;
№ 10 – «Лейбористская партия Грузии»;
№ 11 – «Республиканская партия Грузии»;
№ 12 – «Наша объединенная Грузия»;
№ 13 – «Социал-демократическая партия Грузии»;
№ 14 – «Третий путь»;
№ 15 – «За справедливость»;
№ 16 – «Измени Грузию»;
№ 17 – «Грузия»;
№ 18 – «Прогресс и свобода»;
№ 19 – «Альянс демократов»;
№ 20 – «Свободная Грузия»;
№ 21 – «Трибуна»;
№ 22 – «Закон и справедливость»;
№ 23 – «Свободный выбор – новая альтернатива»;
№ 24 – «Партия зеленых»;
№ 25 – «Гахария за Грузию»;
№ 26 – «Левый Альянс»;
№ 27 – «Единство грузин»;
№ 36 – «Новый политический центр»;
№ 41 – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»; №48 – «Анна Долидзе – для народа».
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