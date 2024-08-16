

Определены порядковые номера избирательных субъектов на парламентских выборах 2024 года

16.08.2024 22:12





ЦИК определила порядковые номера избирательных субъектов на парламентских выборах 26 октября 2024 года.



Об этом сообщает Центризбирком.



Предвыборным субъектам были присвоены следующие порядковые номера:

№ 1 – «Да Европе – Стратегия Агмашенебели»;

№2 – «Европейская Грузия – движение за свободу»;

№3 – «Партия единства и развития Грузии»;

№ 4 – «Новое единство – Гварамия Мелия»;

№5 – «Единое национальное движение»;

№6 – «Европейские демократы Грузии»;

№7 – «Алеко Элисашвили – Граждане»;

№8 – «Альянс патриотов Грузии»;

№9 – «Лело за Грузию»;

№ 10 – «Лейбористская партия Грузии»;

№ 11 – «Республиканская партия Грузии»;

№ 12 – «Наша объединенная Грузия»;

№ 13 – «Социал-демократическая партия Грузии»;

№ 14 – «Третий путь»;

№ 15 – «За справедливость»;

№ 16 – «Измени Грузию»;

№ 17 – «Грузия»;

№ 18 – «Прогресс и свобода»;

№ 19 – «Альянс демократов»;

№ 20 – «Свободная Грузия»;

№ 21 – «Трибуна»;

№ 22 – «Закон и справедливость»;

№ 23 – «Свободный выбор – новая альтернатива»;

№ 24 – «Партия зеленых»;

№ 25 – «Гахария за Грузию»;

№ 26 – «Левый Альянс»;

№ 27 – «Единство грузин»;

№ 36 – «Новый политический центр»;

№ 41 – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»; №48 – «Анна Долидзе – для народа».







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