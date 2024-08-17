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Бен Кардин: Парламенту Грузии еще не поздно изменить курс
17.08.2024 00:07
Меня огорчает, что закон об «иностранных агентах» создает угрозу независимым журналистам и гражданскому обществу. Он может лишить грузинский народ членства в ЕС, что будет тяжелой ошибкой, - об этом председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин пишет на своей странице в Х (Twitter).
По его словам, «парламенту Грузии еще не поздно изменить курс».
«Меня огорчает, что закон об «иностранных агентах» создает угрозу независимым журналистам и гражданскому обществу. Он может лишить грузинский народ членства в ЕС, что будет тяжелой ошибкой. Парламенту Грузии еще не поздно изменить курс», - пишет Кардин.
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